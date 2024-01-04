Где расположен аэродром "Шагол", на котором ГУР сожгло российский Су-34: показываем на карте

В России в ночь на 4 января сгорел российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Инцидент произошел на военном аэродроме "Шагол", расположенном в Челябинске.

Следует отметить, что это глубокий тыл врага. Ведь от Челябинска до наших Сум или Харькова – более 2 тысяч километров. Источники 24 Канала в разведке сообщили, что уничтожение Су-34 – это успешная операция наших разведчиков в глубоком тылу врага.

Смотрите также Чрезвычайно положительные изменения для ВСУ: какие задачи смогут эффективно выполнять F-16

Где наши разведчики ликвидировали Су-34

В Главном управлении разведки заявили, что российский Су-34 сгорел ночью против 4 января на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске.

В российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34,

– рассказали осведомленніе источники в украинской разведке.

Где расположен аэродром "Шагол": смотрите на карте

Летчики с аэродрома "Шагол" атаковали Украину

Весной 2022 года в украинский плен попал российский лётчик 1 класса Александр Красноярцев. Он майор, тогда начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил России, базирующейся на аэродроме "Шагол" в Челябинске.

В плен он попал тогда, когда 5 марта 2022 года в составе экипажа вместе с майором Криволаповым летел, чтобы нанести удар в районе населенного пункта Чернигов. При исполнении вражеского приказа их самолет Су-34 сбили – штурман умер, а пилот попал в плен.

Тогда разведка рассказывала, что Александр Красноярцев говорил, что российское военное командование сознательно отдает приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилых кварталах украинских городов.

При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности армии оккупанта,

– рассказывали в ГУР.

Красноярцев в плену и во время визита Путина на аэродром "Шагол" в Челябинске

Тогда Красноярцев обращался к российским военным пилотам с призывом прекратить бомбардировку украинского мирного населения и гражданских объектов.