Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что для ударов по аэродрому украинских военных расстояние 75 километров не является малым. Однако возможности ВСУ с каждым днем развиваются.

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Зачем россиянам новый аэродром

По словам Шарпа, 75 километров – это очень близкое расстояние до границы. Однако россияне понимают, что HIMARS, вероятнее всего из-за запрета США, не смогут применяться ВСУ, а реактивным системам "Смерч" и "Ольха" они смогут противостоять.

Россияне нуждаются в посадочной полосе для самолетов транспортной или штурмовой авиации, чтобы они были ближе к этому участку. Теоретически может и планироваться захват украинской территории в глубину и они исходят из того, что аэродром будет дальше от границы,

– отметил военный обозреватель.

Возможности поражения

Такое расстояние от границы с Украиной, по словам Шарпа, на самом деле не является уже таким малым. Средства поражения для такой дистанции должны подойти к самой линии фронта или границы и атаковать на определенной дальности только для того, чтобы запустить ракету на 75 километров.

В реальности это требует большей дистанции, ведь такими системами не рискуют и бьют с глубины. Расчеты россиян базируются на том, что они будут иметь близкую возможность по применению самолетов, несмотря на возможности Украины,

– отметил военный обозреватель.

Однако он добавил, что украинские возможности со временем возрастут, в том числе и собственного производства, поэтому этот аэродром станет одной из приоритетных целей нашей страны.

Интересно! Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, военного логистического центра в Белгородской области. С 27 апреля на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя. По подсчетам Sentinel Hub, ее длина примерно 1800 метров.

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