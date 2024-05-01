Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что для ударов по аэродрому украинских военных расстояние 75 километров не является малым. Однако возможности ВСУ с каждым днем развиваются.
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Зачем россиянам новый аэродром
По словам Шарпа, 75 километров – это очень близкое расстояние до границы. Однако россияне понимают, что HIMARS, вероятнее всего из-за запрета США, не смогут применяться ВСУ, а реактивным системам "Смерч" и "Ольха" они смогут противостоять.
Россияне нуждаются в посадочной полосе для самолетов транспортной или штурмовой авиации, чтобы они были ближе к этому участку. Теоретически может и планироваться захват украинской территории в глубину и они исходят из того, что аэродром будет дальше от границы,
– отметил военный обозреватель.
Возможности поражения
Такое расстояние от границы с Украиной, по словам Шарпа, на самом деле не является уже таким малым. Средства поражения для такой дистанции должны подойти к самой линии фронта или границы и атаковать на определенной дальности только для того, чтобы запустить ракету на 75 километров.
В реальности это требует большей дистанции, ведь такими системами не рискуют и бьют с глубины. Расчеты россиян базируются на том, что они будут иметь близкую возможность по применению самолетов, несмотря на возможности Украины,
– отметил военный обозреватель.
Однако он добавил, что украинские возможности со временем возрастут, в том числе и собственного производства, поэтому этот аэродром станет одной из приоритетных целей нашей страны.
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