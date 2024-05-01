Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що для ударів по аеродрому українських військових відстань 75 кілометрів не є малою. Однак можливості ЗСУ з кожним днем розвиваються.

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Навіщо росіянам новий аеродром

За словами Шарпа, 75 кілометрів – це дуже близька відстань до кордону. Однак росіяни розуміють, що HIMARS, найімовірніше через заборону США, не зможуть застосовуватись ЗСУ, а реактивним системам "Смерч" та "Вільха" вони зможуть протистояти.

Росіяни потребують посадкової смуги для літаків транспортної чи штурмової авіації, аби вони були ближче до цієї ділянки. Теоретично може й плануватись захоплення української території в глибину й вони виходять з того, що аеродром буде дальше від кордону,

– зазначив військовий оглядач.

Можливості ураження

Така відстань від кордону з Україною, за словами Шарпа, насправді не є вже такою малою. Засоби ураження для такої дистанції повинні підійти до самої лінії фронту або ж кордону та атакувати на певній дальності лише для того, аби запустити ракету на 75 кілометрів.

В реальності це потребує більшої дистанції, адже такими системами не ризикують і б'ють з глибини. Розрахунки росіян базуються на тому, що вони будуть мати близьку можливість щодо застосування літаків, попри можливості України,

– зауважив військовий оглядач.

Однак він додав, що українські можливості з часом зростуть, в тому числі й власного виробництва, тому цей аеродром стане однією з пріоритетних цілей нашої країни.

Цікаво! Росія будує новий аеродром приблизно в 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області. Від 27 квітня на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару. За підрахунками Sentinel Hub, її довжина приблизно 1800 метрів.

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