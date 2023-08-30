В Пскове повреждены шесть Ил-76: показываем на карте аэродром, по которому ударили дроны

Ночью 30 августа на российский аэродром в Пскове пришел мощный "хлопок". В результате атаки неизвестных дронов повреждены 6 российских самолетов Ил-76.

Россия использует аэродром в Пскове, который 30 августа атаковали дроны, как для гражданских полетов, так и для военных целей. На аэродроме дислоцирован 334 военно-транспортного авиационного полка, на вооружении которого самолеты Ил-76.

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После атаки дронов повреждены 6 российских самолетов Ил-76

Аэропорт совместного базирования расположен в 6 километрах юго-восточнее Пскова. Также следует направить внимание, что Псков – это глубочайший тыл России.

Дело в том, что военный аэродром расположен в более чем 700 километрах от границ Украины.

Аэродром в Пскове: показываем на карте

Аэропорт Псков имеет федеральное значение. Как свидетельствует информация на сайте аэропорта, оттуда совершают рейсы всего две российские авиакомпании в 4 города России и в белорусский Минск.

Что известно об ударе дронов по аэродрому в Пскове

В ночь с 29 на 30 августа в России заявили об атаке беспилотников на 6 российских регионов. Среди городов, где слышали громкий "хлопок", был Псков.

В частности, около полуночи прогремели мощные взрывы в районе аэропорта Пскова. Местные жители сообщали, что видели, как в направлении аэродрома летело около 20 дронов.

Российские пропагандисты привычно распространяли информацию, мол, попытка атаки дронов подавлена. Впрочем, оккупантам пришлось признать, что атака дронов оказалась успешной.

На аэродроме в Пскове после атаки дронов возник масштабный пожар. В результате удара дронов, как пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко, повреждены 6 российских военно-транспортных самолетов Ил-76. По его словам, часть бортов не подлежит восстановлению.

Заметим, что Россия использовала самолеты Ил-76 для перевозки дронов-камикадзе "Шахед" из Ирана.