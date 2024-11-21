Боятся ударов: россияне начали строить защитные ангары на аэродроме "Крымск"

На российском военном аэродроме "Крымск" в Краснодарском крае начали строить защитные ангары, чтобы защитить самолеты и боеприпасы от потенциальных ударов.

О таком строительстве свидетельствуют новые спутниковые снимки от 17 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитика MT Anderson в соцсети Х.

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В Краснодарском крае строят защитные ангары

В начале полномасштабной войны ряд вражеских аэродромов не были оборудованы даже простыми средствами защиты от атаки с воздуха. Хотя раньше, во времена "Холодной войны", россияне возводили железобетонные укрытия, защищавшие от авиабомб и ядерных ударов вблизи границ с НАТО.

Большинство укрытий, как пишет "Милитарный" для авиации осталось на территории стран "Варшавского договора", Украины, Беларуси и в северо-западном пограничье России. Однако сейчас россияне решили обезопасить себя от потенциальных атак.

В частности, на российском военном аэродроме "Крымск", который расположен в Краснодарском крае, возле которого еще 15 ноября очевидцы сообщали о взрывах. Интересно, что тогда официальная российская власть никак на это не отреагировала.



Строительство защитных ангаров на аэродроме "Крымск" / Фото MT_Anderson



На аэродроме "Крымск" строят защитные ангары / Фото MT_Anderson