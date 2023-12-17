У врага снова проблемы: ГУР совершило очередную успешную атаку на Россию

Ночью 17 декабря дроны атаковали Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области России. Это очередная успешная работа украинской разведки.

Заявления оккупантов о якобы "сбитии" всех дронов не соответствуют действительности. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

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Цели поражены

Источники 24 Канала отметили, что сегодняшняя ночная атака на несколько российских областей – работа ГУР МО.

Традиционные заявления вражеского минобороны, якобы "ПеВеО все сбило" – очередная ложь. В результате атаки дронов есть разрушения.

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Что известно о ночной атаке дронами на Россию

Под утро российские чиновники заявили, что беспилотники атаковали Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области России. По их словам, все дроны удалось сбить и вроде бы разрушений нет.

По данным "РБК-Украина", атака была направлена ​​по военным объектам. Кроме того, российские СМИ писали, что пострадал, в частности, аэродром под Ростовом.

Позже в сети появились фото последствий. На них можно увидеть как минимум один поврежденный вражеский самолет. Вероятно, это бомбардировщик Су-34.