У врага снова проблемы: ГУР совершило очередную успешную атаку на Россию
Ночью 17 декабря дроны атаковали Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области России. Это очередная успешная работа украинской разведки.
Заявления оккупантов о якобы "сбитии" всех дронов не соответствуют действительности. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.
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Цели поражены
Источники 24 Канала отметили, что сегодняшняя ночная атака на несколько российских областей – работа ГУР МО.
Традиционные заявления вражеского минобороны, якобы "ПеВеО все сбило" – очередная ложь. В результате атаки дронов есть разрушения.
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Что известно о ночной атаке дронами на Россию
Под утро российские чиновники заявили, что беспилотники атаковали Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области России. По их словам, все дроны удалось сбить и вроде бы разрушений нет.
По данным "РБК-Украина", атака была направлена по военным объектам. Кроме того, российские СМИ писали, что пострадал, в частности, аэродром под Ростовом.
Позже в сети появились фото последствий. На них можно увидеть как минимум один поврежденный вражеский самолет. Вероятно, это бомбардировщик Су-34.