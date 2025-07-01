Парализованный хакерами "Аэрофлот": в сети показали эпические видео с россиянами из аэропортов

Хакеры атаковали IT-системы российской авиакомпании "Аэрофлот", вызвав серьезные сбои в работе. В результате в России отменили десятки рейсов, а тысячи пассажиров застряли в аэропортах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какие последствия кибератаки на "Аэрофлот"?

Хакеры группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY" утверждают, что уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании "Аэрофлот".

Судя по заявлению, они проводили операцию в течение года и за это время проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также записей телефонных разговоров внутри компании.

В России массово отменяют и переносят рейсы: смотрите видео

Также хакеры утверждают, что им удалось уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов.

Между тем в "Аэрофлоте" заявили, что отменены 42 рейса: как следствие, пассажиры просто застряли в аэропортах. Лишь позже россиянам объявили, что они смогут улететь рейсами других авиакомпаний.

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Напомним, по словам самих хакеров, сервисы, которые пострадали во время кибератаки, теперь недоступны или уничтожены, а восстановление потребует, вероятно, десятки миллионов долларов.