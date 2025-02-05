Когда аэропорт "Борисполь" готов возобновить рейсы: гендиректор ответил

Аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине, для этого необходимо получить необходимые разрешения.

Соответствующее заявление во время конференции Global Outlook: Enduring change сделал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что известно о возможном возобновлении рейсов

Как рассказал генеральный директор аэропорта, авиакомпании-владельцы самолетов готовы в короткие сроки возобновить полеты в Украину. По его словам, они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов.

На сегодня уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства) запустить рейсы из аэропорта "Борисполь",

– заявил он.

Алексей Дубревский отметил, что авиакомпании смогут в месячный срок подготовить самолеты для рейсов в Украину. Он добавил, что аэропорт "Борисполь" способен обеспечить пассажиропоток объемом 20 миллионов человек в год.

Напомним, ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что авиакомпания Ryanair разрабатывает план возобновления полетов над Украиной. Это происходит на фоне намерений президента США Дональда Трампа положить конец войне России против Украины.