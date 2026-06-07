Тысячи людей не могут улететь домой. В аэропорту образовались огромные толпы.

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Что происходит в аэропорту Сочи?

Из-за толпы людей ломаются лифты, кто-то теряет сознание – в залах стоит невероятная духота.

Пассажиры рассказали росСМИ, что свободных стульев нет, люди лежат на полу на собственных полотенцах и ковриках, стойки информации забиты, пустые табло.

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7 июня в Сочи задерживались 118 рейсов, еще 18 рейсов были отменены.

Причины сбоев в расписании связаны с временными ограничениями, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.

На вылет задерживались 50 рейсов, в частности в Москву, Даламан, Санкт-Петербург, Ереван и Анталию. На прилет с опозданием ожидались рейсы из Анталии, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана и Тбилиси.

Давка в аэропорту Сочи: смотрите видео

Непростая обстановка не только в аэропорту Сочи. Так, большое количество людей более 12 часов ожидает вылета в Краснодарский край в аэропорту "Домодедово".

Рейса U6-279 "Москва – Сочи" развернули из-за угрозы БПЛА, когда он пролетел уже треть пути.

Пассажиры рассказали, что должны были вылететь еще вчера в 12:35. Отправление переносили трижды, но в результате борт смог подняться в воздух. Уже в небе его развернули обратно в "Домодедово", поскольку в Сочи в этот момент объявили угрозу атаки БПЛА. По данным Flightradar, самолет развернулся в районе Саранска.

В самолете мы просидели с 15:00 до 20:30. Кроме воды нам ничего не предложили. У меня, например, билет стоил 17 тысяч рублей – это эконом, и сегодня уже оплачен отель в Сочи,

– жаловался один из пассажиров.

По словам клиентов "Уральских авиалиний", после возвращения в "Домодедово" им сообщили, что самолету нужна дозаправка. Но позже вылет отменили. Ближе к полуночи авиакомпания начала формировать списки на ночлег в гостинице.

Впоследствии формирование списков прекратили, а сотрудники просто ушли. "До этого один из них произнес фразу: "Учитывая опыт, сейчас большинство из вас разойдутся", – жалуются пассажиры.

В "Домодедово" застряли желающие улететь в Сочи: смотрите видео