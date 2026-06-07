Тисячі людей не можуть відлетіти додому. В аеропорту утворилися величезні натовпи.

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Що коїться в аеропорту Сочі?

Через натовп людей ламаються ліфти, хтось непритомніє – у залах стоїть неймовірна задуха.

Пасажири розповіли росЗМІ, що вільних стільців немає, люди лежать на підлозі на власних рушниках та килимках, стійки інформації забиті, порожні табло.

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7 червня в Сочі затримувалися 118 рейсів, ще 18 рейсів було скасовано.

Причини збоїв у розкладі пов'язані з тимчасовими обмеженнями, які запроваджувалися для забезпечення безпеки польотів.

На виліт затримувалися 50 рейсів, зокрема до Москви, Даламана, Санкт-Петербурга, Єревану та Анталії. На приліт із запізненням очікувалися рейси з Анталії, Батумі, Москви, Санкт-Петербурга, Єревану та Тбілісі.

Тиснява в аеропорту Сочі: дивіться відео

Непроста обстановка не лише в аеропорту Сочі. Так, велика кількість людей понад 12 годин очікує на виліт до Краснодарського краю в аеропорту "Домодєдово".

Рейсу U6-279 "Москва – Сочі" розгорнули через загрозу БпЛА, коли він пролетів уже третину шляху.

Пасажири розповіли, що мали вилетіти ще вчора о 12:35. Відправлення переносили тричі, але у результаті борт зміг піднятися у повітря. Вже в небі його розгорнули назад у "Домодєдово", оскільки у Сочі в цей момент оголосили загрозу атаки БпЛА. За даними Flightradar, літак розвернувся в районі Саранська.

У літаку ми просиділи з 15:00 до 20:30. Окрім води нам нічого не запропонували. У мене, наприклад, квиток коштував 17 тисяч рублів – це економ, і сьогодні вже оплачено готель у Сочі,

– скаржився один із пасажирів.

За словами клієнтів "Уральських авіаліній", після повернення в "Домодєдово" їм повідомили, що літаку потрібна дозаправка. Але пізніше виліт скасували. Ближче до півночі авіакомпанія почала формувати списки на нічліг у готелі.

Згодом формування списків припинили, а співробітники просто пішли. "До цього один із них вимовив фразу: "Зважаючи на досвід, зараз більшість із вас розійдуться", – бідкаються пасажири.

У "Домодєдово" застрягли охочі полетіти у Сочі: дивіться відео