Отдыхали на "майские": в аэропорту в России 4 дня игнорировали предостережение о минировании

Россияне продолжают поражать своей халатностью и безразличием ко всему. В этот раз работники аэропорта в Сургуте целых 4 дня не реагировали на сообщения о минировании аэропорта, потому что, очевидно, отдыхали на "майские праздники".

За это время аэропорт успел отправить около 100 пассажирских самолетов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Аэропорт в Сургуте продолжал работать, несмотря на "минирование"

Сотрудники сургутского аэропорта получили сообщение о минировании еще 6 мая. Несмотря на это, сотрудники решили прочитать его аж 10 мая, когда вышли на работу после так называемых "майских праздников".

На почте они увидели письмо, что в здании аэропорта заложена бомба, из-за чего объявили тревогу и провели соответствующие мероприятия. Эвакуация пассажиров аэропорта не осуществлялась.

Впоследствии стало известно, что никаких взрывных устройств не обнаружили. То есть сообщение о минировании, которое 4 дня оставалось непрочитанным, оказалось ложным.

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В сети россияне пишут, что это уже не первый случай, когда работники аэропортов небрежно относятся к безопасности своих пассажиров. Подобный инцидент произошел 24 апреля в аэропорту города Пенза, когда в течение двух дней сотрудники аэропорта не проверяли почту, в которой было письмо о минировании. Кроме того, во многих аэропортах России ввели режим максимального уровня террористической угрозы, однако россиянам, как всегда, абсолютно безразлично это.