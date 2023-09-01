Россиянам снова тревожно: в московских аэропортах еще раз объявили план "Ковёр"

Утром 1 сентября оккупанты в очередной раз объявили план "Ковёр". Рейсы задерживают и отменяют. Оккупанты снова визжат о якобы "атаке дронов".

Уже известно о задержке не менее 32 рейсов. Еще 20 – отменили. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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"Паники нет": аэропорты закрыли якобы из-за "атаки БПЛА"

Телеграм-каналы и росСМИ сообщили о закрытии аэропортов "Внуково" и "Домодедово" в половине 7 утра. Позже добавили еще "Шереметьево" и "Жуковский".

Пропагандисты отметили, что в аэропортах снова объявили план "Ковёр". Рейсы не принимают. Поэтому самолеты вынуждены "наматывать круги" в окрестностях Москвы.

В Москве снова план "Ковер" / Фото из сети

По словам пассажиров, по громкой связи объявили, что самолеты задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства.

Уже известно, что более 30 авиарейсов задержали, а еще 20 отменили.

Впоследствии мэр Собянин заявил, что рядом с Люберцами якобы "прекращена очередная попытка пролета "беспилотника" в Москву. Пострадавших и разрушений, как всегда, якобы нет. Впрочем, экстренные службы почему-то работают на месте происшествия.

Российские пропагандисты вопили, что сразу два "дрона атаковали" Курчатов. Там якобы повреждены административное здание и жилой дом.Уже традиционно агресор абсурдно обвинил во всем Украину.

В московских аэропортах снова отменяют рейсы / Фото из сети

Почему россияне объявляют план "Ковёр" Согласно постановлению российского правительства этот план объявляют при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов.



"Ковёр" предусматривает немедленную посадку или выведение из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.