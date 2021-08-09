В аэропорту Москвы мужчина попытался сдать себя в багаж – получилось так себе: видео

Забавный случай произошел в Шереметьево – одном из крупнейших аэропортов Москвы в России. Один из пассажиров там решил, что может сыграть роль чемодана.

Пассажир тот, говорят, был сильно нетрезв. Так что и путешествие его не стала далеким.

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Когда напился "в чемодан"

Молодой человек попытался обойти стойки регистрации и попасть в аэропорт по лентах для багажа.

Инцидент в Шереметьево (Россия, Москва) произошел еще 28 июля, однако видео невероятных приключений "живого чемодана" в сети появилось только сейчас, 8 августа.

Нарушитель был, как говорят очевидцы, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

К сожалению, мы не знаем, куда намеревался отправиться человек на видео, но четко видим, что ограничилась его путешествие лишь лентами для транспортировки багажа.

В итоге же его движение завершился в устройстве для сканирования багажа – в нем мужчина застрял, а выбраться смог только с помощью правоохранителей.

Они его и забрали – в участок.