В аэропорту Москвы мужчина попытался сдать себя в багаж – получилось так себе: видео
9 августа 2021 , 05:34Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Baza
Забавный случай произошел в Шереметьево – одном из крупнейших аэропортов Москвы в России. Один из пассажиров там решил, что может сыграть роль чемодана.
Пассажир тот, говорят, был сильно нетрезв. Так что и путешествие его не стала далеким.
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Когда напился "в чемодан"
Молодой человек попытался обойти стойки регистрации и попасть в аэропорт по лентах для багажа.
- Инцидент в Шереметьево (Россия, Москва) произошел еще 28 июля, однако видео невероятных приключений "живого чемодана" в сети появилось только сейчас, 8 августа.
Нарушитель был, как говорят очевидцы, в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- К сожалению, мы не знаем, куда намеревался отправиться человек на видео, но четко видим, что ограничилась его путешествие лишь лентами для транспортировки багажа.
В итоге же его движение завершился в устройстве для сканирования багажа – в нем мужчина застрял, а выбраться смог только с помощью правоохранителей.
Они его и забрали – в участок.И как тут не вспомнить: кота , который напал на пилота и заставил его посадить экстренно самолет, или панику на борту, штурман которого пролил кофе