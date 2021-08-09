Пасажир той, кажуть, був дуже нетверезим. Тож і подорож його не стала далекою.
Ще про дивні подорожі На плоту з пінопласту: затримали чоловіка, який намагався доплисти з Малайзії до Мекки
Коли напився "в чемодан"
Молодий чоловік спробував оминути стійки реєстрації та потрапити на летовище по стрічках для багажу.
- Інцидент у Шереметьєво (Росія, Москва) трапився ще 28 липня, однак відео неймовірних пригод "живої валізи" у мережі з'явилося тільки зараз, 8 серпня.
Порушник був, як кажуть очевидці, у стані сильного алкогольного сп'яніння.
- На жаль, ми не знаємо, куди мав намір попрямувати чоловік у відео, але чітко бачимо, що обмежилася його подорож тільки стрічками для транспортування багажу.
У підсумку ж його рух завершився у пристрої для сканування багажу – у ньому чоловік застряг, а вибратися зміг тільки за допомоги правоохоронців.
Вони його й забрали – до відділку.