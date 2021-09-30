Аэропорты Парижа временно остановили вылеты: причина

В Париже самолеты временно не вылетали из аэропортов. В аэропортах французской столицы произошел сбой в электронной системе.

Сбой в компьютерных системах аэропортов спровоцировал задержку приема рейсов. А также – организации отлета.

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По информации генерального управления гражданской авиации, задержка длилась около получаса.

Какая ситуация на данный момент

Специалисты уже ведут работы по ликвидации всех неполадок. Вылеты самолетов из аэропортов Парижа уже постепенно возобновляют

Последние задержки авиарейсов в мире: причины

В начале июля украинские туристы не могли вылететь на отдых в Анталию, так как Турция не принимала рейсы наших компаний.

В Грузии из-за непогоды в конце июля самолет украинской компании Yanair внезапно сел в аэропорту Тбилиси.

Летом аэропорт Лиссабона был парализован из-за забастовки.

Больше всего пострадали из-за неисправности аэропорты Париж-Шарль-де-Голль и Орли.

Текст сообщения прессслужбы генерального управления гражданской авиации в твиттере:

# Нарушение

Постепенное возобновление авиаперевозок в аэропортах Парижа (происходит – 24 канал) после сбоя системы обработки плана полета. Отключение длилось менее 30 минут.