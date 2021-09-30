Збій в комп'ютерних системах аеропортів спровокував затримку прийому рейсів. А також – організації відльотів.

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За інформацією генерального управління цивільної авіації, затримка тривала приблизно пів години.

Яка ситуація зараз

Фахівці вже ведуть роботи з ліквідації всіх неполадок. Вильоти літаків з аеропортів Парижа вже поступово відновлюють.

Відзначимо! Найбільше постраждали через несправність аеропорти Париж-Шарль-де-Голль і Орлі.

Останні затримки авіарейсів у світі: причини

На початку липня українські туристи не могли вилетіти на відпочинок до Анталії, адже Туреччина не приймала рейси наших компаній.

У Грузії через негоду наприкінці липня літак української компанії Yanair раптово сів у аеропорту Тбілісі.

Влітку аеропорт Лісабону був паралізований через страйки.

Текст повідомлення пресслужби генерального управління цивільної авіації у твітері:

#Порушення

Поступове відновлення авіаперевезень в аеропортах Парижа (відбувається – 24 канал) після збою системи обробки плану польоту. Відключення тривало менше, ніж 30 хвилин.