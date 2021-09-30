Збій в комп'ютерних системах аеропортів спровокував затримку прийому рейсів. А також – організації відльотів.
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За інформацією генерального управління цивільної авіації, затримка тривала приблизно пів години.
Яка ситуація зараз
Фахівці вже ведуть роботи з ліквідації всіх неполадок. Вильоти літаків з аеропортів Парижа вже поступово відновлюють.
Останні затримки авіарейсів у світі: причини
- На початку липня українські туристи не могли вилетіти на відпочинок до Анталії, адже Туреччина не приймала рейси наших компаній.
- У Грузії через негоду наприкінці липня літак української компанії Yanair раптово сів у аеропорту Тбілісі.
- Влітку аеропорт Лісабону був паралізований через страйки.
Текст повідомлення пресслужби генерального управління цивільної авіації у твітері:
#Порушення
Поступове відновлення авіаперевезень в аеропортах Парижа (відбувається – 24 канал) після збою системи обробки плану польоту. Відключення тривало менше, ніж 30 хвилин.