Аэроразведчик Джигит рассказал о колл-центрах для раненых и удивительных историях спасения

Аэроразведчик Джигит, вернувшийся воевать на Донбасс с началом полномасштабной войны, предлагает создать колл-центры для раненых. Мужчина уверен: это поддержит военных.

Аэроразведчик Артур Гаспарян с позывным "Джигит" воевал еще в 2014 году. Когда военные получили приказ прекратить огонь, он ушел из армии, но после начала полномасштабной войны вернулся на Донбасс. Парень – аэроразведчик 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха, работающей на Авдеевском направлении.

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История Джигита

Артур во время Революции достоинства служил в милиции, но перешел на сторону майдана. Воевать пошел сразу в 2014 году, но покинул армию после приказа о прекращении огня.

Все были настроены на то, чтобы защищать страну. А потом выходит президент и говорит: прекратить огонь. Тогда у меня внутри будто все умерло,

– вспоминает он.

После 24 февраля он вернулся на фронт: сказал семье, что едет получать оружие, чтобы защищать свой дом. Но не успел, потому что дамба на въезде в село уже была разрушена, на получение оружия образовались очереди. Семья Джигита осталась в районе оккупированного Гостомеля. Впоследствии жене и ребенку Артуру удалось уехать, после чего мужчина отправил их за границу.

Вместе с Джигитом журналисты проекта "Украинский свидетель" въехали в село Нетайлово Донецкой области. Они пообщались с местными жителями и побывали в пострадавшей от взрывов школе. К счастью, во время прилетов здесь уже никого не было. Почитали послание из "капсулы времени", которую оставили местные дети. Большинство записок – с пожеланием мира. Журналистка проекта читала эти слова под звуки канонады.

Артур – верующий. И может рассказать о множестве случаев, которые, по его мнению, объясняются только вмешательством высших сил. Это и мина, которая упала перед его лицом и не разорвалась. И автомобиль, сломавшийся и задержавший его в пути, который фактически спас жизнь. Джигит показал один из разбомбленных православных храмов Донбасса: он был разрушен прямым попаданием российского снаряда.

Аэроразведчик Артур "Джигит" Гаспарян / Фото "Украинский свидетель"

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Что будет после победы

Мужчину беспокоит, что ждет Украину после войны. В частности, дальнейшая судьба "трехсотых". Говорит: есть случаи, когда некоторые ребята звонят и говорят: брат, я больше не могу.

Ты разговариваешь с ним час, потом звонишь, спрашиваешь у родственников: где он? А тебе говорят – повесился,

– делится он страшными деталями.

Джигит считает, что эту проблему частично могут решить колл-центры для раненых. Вполне вероятна ситуация, когда дома сидит ветеран, у которого нет рук. Все его друзья на фронте, а половины из них, к сожалению, уже нет в живых.

Мы можем создать колл-центр, который будет звонить и спрашивать: "Ребята, как у вас дела? Поехали на шашлыки, давайте в гости к вам заедем". Просто звонить и спрашивать, как дела, – этого будет достаточно,

– предлагает Артур Гаспарян.

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Что предлагает правительство раненым воинам

После чисток в ТЦК, проводимых украинскими властями, должны прийти новые военкомы. Владимир Зеленский видит в этой должности ветеранов. Люди с опытом боевых действий могут потерять руку на войне, но не честь и достоинство, уверен президент. Именно ветераны смогут работать в ТЦК.

А во Львове ветераны АТО овладевают новой профессией. На бесплатных профессиональных курсах можно научиться электросвариванию.