"Шар стал поводом, чтобы Блинкен не летел в Пекин": что происходит между США и Китаем

В отношениях между Соединенными Штатами и Китаем произошло определенное потепление после ситуации с Тайванем. Однако сейчас, после инцидента с аэростатом, снова может быть определенное напряжение, что не слишком хорошо для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он призвал пока воздержаться от преждевременных выводов по этой ситуации. Ведь, очевидно, мало кто реально знает все нюансы отношений между США и Китаем.

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По мнению Клочко, ситуация с аэростатом вполне могла быть лишь поводом для отмены визита Энтони Блинкена в Китай. Можно предположить, что между странами еще есть ряд несогласованных позиций по их дальнейшему сосуществованию. Поэтому визит был бы просто сейчас неуместным.

В преддверии ноябрьского саммита G20 можно было увидеть определенное потепление отношений между обеими странами. Сейчас сложно четко сказать, как повлияет ситуация с шаром на взаимодействие обоих государств.

Как ситуация с аэростатом повлияет на отношения между США и Китаем: смотрите видео

Мне жаль, что визит Блинкена не состоялся. Я надеялся, что это запустит новый процесс в отношении США и Китая. Это в определенном смысле есть опасностью для нас. Ведь может открыть новые пути и возможные предпосылки для более глубокого сотрудничества между Китаем и Россией. А нам этого не нужно. Хотя я бы не делал поспешных выводов, потому что мы действительно не знаем, что точно происходит,

– отметил Клочок.

По его словам, история с шаром может стать поводом для введения дополнительных санкций против Китая. Или все просто "погаснет" – и последствий никаких не будет. Сейчас следует внимательно следить за этой ситуацией, ведь развиваться она может по-разному.

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