ЦАХАЛ ликвидировал главаря ХАМАС Аймана Юниса: его тело обнаружили под завалами
Источник:JFRA News
ЦАХАЛ ударил по дому, в котором находился главарь палестинских террористов. СМИ уверяют, что из-под завалов достали тело боевика.
Армия Израиля нанесла ударов по 420 объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Среди них – дом лидера боевиков.
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Тело лидера ХАМАС обнаружили под завалами его дома
По данным СМИ, утром 8 октября стало известно, что главарь боевиков ХАМАС погиб. Его тело извлекли из-под завалов дома в Нусейрате. Ранее по нему ударила Армия Израиля.
В сети появились кадры, на которые, вероятно, изображены руины дома, в котором на момент удара находился Айман Юнис.
Очевидно, "прилет" по дому Юниса произошел в ночь на 8 октября. ЦАХАЛ сообщил, что тогда он нанес авиаудары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и командному посту радикальной группировки Исламский джихад. Под огнем оказались и дома лидеров ХАМАС.
Следует заметить, что официального подтверждению гибели Юниса не поступало ни от ХАМАС, ни от ЦАХАЛ.
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- Утром 8 октября ЦАХАЛ сообщил, что большинство зашедших на территорию Израиля боевиков ликвидировано. Кроме того, Армия Израиля нанесла удары по скоплению террористов в Секторе Газы. Под обстрелы попали и мечети, которые боевики используют в военных целях.
- Среди атакуемых объектов – дом главы разведки ХАМАС.
- Ранее в СМИ заявили, что израильские истребители разбомбили дом другого вожака боевиков Яхьи Синвара.