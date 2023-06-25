Дальнобойные боеприпасы, процессы в России и ЗАЭС: Зеленский поговорил с Байденом, Трюдо и Дудой

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джо Байденом, Джастином Трюдо и Анджеем Дудой. Говорили о войне, ситуации на ЗАЭС, событиях в России, Вильнюсском саммите НАТО.

С Байденом украинский президент обсудил боевые действия и происходящие в России процессы. С Джастином Трюдо говорили об угрозе, которую российские захватчики создали на Запорожской АЭС. Ведь Кирилл Буданов заявил, что ситуация никогда не была столь серьезной, как сейчас.

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О чем говорил Зеленский с Байденом

Владимир Зеленский сказал в разговоре с Джо Байденом, что мир должен давить на Россию до возобновления международного порядка. Также украинский лидер:

поблагодарил президента США за неослабевшую поддержку Украины, особенно за Patriot;

поблагодарил за поддержку коалиции истребителей;

отметил, что важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба.

Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения,

– заявил Зеленский.

По словам президента, он благодарен Соединенным Штатам и их народу за готовность стоять бок о бок с Украиной до полной деоккупации наших земель.

Также лидеры стран скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО, обсудили продолжение работы по реализации украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Зеленский обратил внимание Трюдо на угрозу теракта на ЗАЭС

Украинский лидер рассказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо об актуальной ситуации в поле боя. Зеленский сказал, как Украина оценивает попытку мятежа в России и как эта ситуация может повлиять на боевые действия в Украине.

Также украинский лидер обратил внимание канадского премьера на угрожающую ситуацию, созданную оккупационными войсками на Запорожской АЭС.

Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС,

– объяснил украинский президент.

По его словам, партнеры Украины должны продемонстрировать принципиальную реакцию на эти события, в том числе и на Вильнюсском саммите НАТО.

О чем говорили с Дудой

Владимир Зеленский написал, что говорил с польским президентом о последних событиях в России и как они могут повлиять на ход боевых действий и ситуацию в регионе.

Рассказал о положении дел на поле боя и угрожающей ситуации, которую оккупанты создали на Запорожской АЭС,

– заметил украинский лидер.

Также лидеры стран согласовали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО и других международных мероприятий.

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