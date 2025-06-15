Дома еще не все: в Киеве прошла традиционная акция за возвращение пленных
- В Киеве на Европейской площади состоялась акция поддержки украинцев, которые находятся в российском плену, с целью привлечения внимания к их возвращению домой.
- Участники акции, среди которых были семьи пленных, военные и освобожденные из плена граждане, призвали власть и общество ускорить процесс обмена пленными.
В Киеве на Европейской площади 15 июня снова собрались семьи военнопленных воинов и неравнодушные граждане. Их акция для поддержки украинцев в плену и привлечения внимания к их возвращению домой уже стала традиционной. Участники напоминают, что Россия до сих пор удерживает защитников, некоторых уже более трех лет.
На выходных в Киеве люди проводят акции о пленных – людей, которые сейчас переживают ужасы российского порабощения. Люди призывают не забывать об этих украинцах и делать все возможное для их возвращения. как прошла недавняя акция, показывает 24 Канал.
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В Киеве напомнили о пленных
На ступенях Украинского дома на Европейской площади людно. Здесь собрались те, кому болит, кто скучает, кто не потерял веру и кто ждет домой своего родного. Во время акции люди держат в руках плакаты, флаги и фотографии защитников, которых удерживает Кремль. В поддержку семей останавливаются неравнодушные пешеходы и водители. Все имеют одну цель – напомнить, что плен убивает.
Участники акции поддерживают украинских военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
На плакатах традиционно есть различные надписи и призывы. Многие вышли в поддержку защитников "Азовстали", которые попали в плен еще в 2022 году и до сих пор не вернулись домой. Люди отмечают:
- "Они в тюрьмах и в ссылке";
- "Их лишили голоса, говори ты";
- "Я здесь, потому что мне не безразлично";
- "Свободу незаконно осужденным российским режимом пленным";
- "Уважай павших, помогай живым, кричи о пленных".
Куча плакатов с призывами вернуть пленных домой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
К акции присоединились также военные и граждане, которых освободили из плена. У одного из участников в руках был плакат с надписью "Я и отец уже дома, но борьба за собратьев продолжается".
Акция для поддержки пленных собрала неравнодушных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Участники обращаются таким образом к власти и к обществу, ведь по их мнению огласка может ускорить процесс обмена. В этом месяце за неделю состоялось четыре обмена тяжелораненых и больных пленных воинов, а также бойцов, которым меньше 25 лет. Украина постепенно планирует обменять "всех на всех".