"Это побуждает американцев помогать": активистка в США рассказала об акции возле Белого дома

На фоне политики Трампа, в частности сокращения военной поддержки Украины, в Вашингтоне состоялся митинг. Активисты развернули большой сине-желтый флаг и пригласили американские медиа, чтобы привлечь внимание к этому событию и продемонстрировать единение украинцев с американцами.

Основные месседжи активистов заключались в том, что американцы поддерживают Украину, стоят с ней вместе и имеют с ней общие ценности. Об этом 24 Каналу рассказала активистка в США Маричка Глитень, отметив, что акция, на которой развернули самый большой в мире флаг Украины, собрала ориентировочно 300 – 400 человек, они приехали из разных штатов.

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Что предшествовало акции возле Белого дома?

Флаг Украины ранее уже разворачивали здесь в Вашингтоне, но не было такой динамики и столько мотивированных людей. Эти акции, по словам активистки, возникли не просто так, на это повлияли последние события, в частности встреча украинского лидера Зеленского с президентом США Трампом, приостановление его администрацией передачи военной помощи Украине.

"Это все стало катализатором того, что украинское и американское сообщества здесь в Америке сейчас объединились и имеют общий призыв к действию. Мы не протестуем, а поддерживаем все попытки для урегулирования ситуации и решения войны. Мы хотим, чтобы переговоры состоялись, будем поддерживать все попытки и пробовать корректировать их", – объяснила Глитень.

Активистка рассказала, что на акции присутствовали ориентировочно 10 американских СМИ. Люди имели возможность высказать свое мнение, чтобы чиновники в кабинетах, когда увидят или прочитают об этом событии, поняли, что поддержка Украины сегодня со стороны американского общества огромная.

Это все же создает определенное давление, это является ежедневным напоминанием, что украинско-американское сообщество здесь, нам небезразлична Украина, будем стоять с ней до конца,

– подчеркнула Глитень.

70% американцев высказались в поддержку Украины

Отношения США и России потеплели, однако внутри Соединенных Штатов масштабных митингов в поддержку страны-агрессора со стороны ее поклонников нет. Глитень уверена, что даже если бы они появились, то встретили бы очень большое сопротивление. Она отметила, что в целом те американцы, которые якобы поддерживают Россию или Путина, не склонны публично высказывать свое мнение. Обычно они только оставляют хейтерские комментарии в соцсетях.

Активистка рассказала, что, согласно данным последних опросов, 70% американцев, среди которых и те, которые симпатизируют президенту США Дональду Трампу, на стороне Украины.

"Мы как украинцы, имея здесь временный статус, не имеем права вмешиваться во внутреннюю политику США, поэтому все, что мы можем сделать – это активизировать американское население. Если рассказывать американцам и объяснять, сколько преступлений совершила Россия, сколько детей она депортировала, то это побуждает их поддерживать нас и помогать нам", – подытожила Глитень.

Напомним, что на днях акции состоялись не только в США, но и столице Украины. 8 марта в Киеве возле американского посольства состоялся митинг с участием украинцев и американцев. Они высказались против решений лидера США Трампа, которые касаются нашего государства, а также призвали Америку "проснуться".