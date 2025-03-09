Основні меседжі активістів полягали у тому, що американці підтримують Україну, стоять з нею разом і мають з нею спільні цінності. Про це 24 Каналу розповіла активістка в США Марічка Глитень, зазначивши, що акція, на якій розгорнули найбільший у світі прапор України, зібрала орієнтовно 300 – 400 людей, вони приїхали з різних штатів.

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Що передувало акції біля Білого дому?

Прапор України раніше вже розгортали тут у Вашингтоні, але не було такої динаміки й стільки вмотивованих людей. Ці акції, зі слів активістки, виникли не просто так, на це вплинули останні події, зокрема зустріч українського лідера Зеленського з президентом США Трампом, призупинення його адміністрацією надання військової допомоги Україні.

"Це все стало каталізатором того, що українська та американська спільноти тут в Америці зараз об'єдналися і мають загальний заклик до дії. Ми не протестуємо, а підтримуємо всі спроби для врегулювання ситуації та вирішення війни. Ми хочемо, щоб переговори відбулися, будемо підтримувати всі намагання і пробувати коригувати їх", – пояснила Глитень.

Активістка розповіла, що на акції були присутні орієнтовно 10 американських ЗМІ. Люди мали змогу висловити свою думку, аби посадовці у кабінетах, коли побачать чи прочитають про цю подію, зрозуміли, що підтримка України сьогодні з боку американського суспільства величезна.

Це все ж таки створює певний тиск, це є щоденним нагадуванням, що українсько-американська спільнота тут, нам не байдуже на Україну, будемо стояти з нею до кінця,

– наголосила Глитень.

70% американців висловились на підтримку України

Відносини США та Росії потеплішали, однак всередині Сполучених Штатів масштабних мітингів на підтримку країни-агресорки з боку її прихильників немає. Глитень впевнена, що навіть якби вони з'явилися, то зустріли б дуже великий спротив. Вона зазначила, що в цілому ті американці, які нібито підтримують Росію чи Путіна, не схильні публічно висловлювати свою думку. Зазвичай вони лише залишають хейтерські коментарі в соцмережах.

Активістка розповіла, що, згідно з даними останніх опитувань, 70% американців, серед яких й ті, які симпатизують президенту США Дональду Трампу, на боці України.

"Ми як українці, маючи тут тимчасовий статус, не маємо права втручатися у внутрішню політику США, тому все, що ми можемо зробити – це активізувати американське населення. Якщо розповідати американцям та пояснювати, скільки злочинів вчинила Росія, скільки дітей вона депортувала, то це спонукає їх підтримувати нас і допомагати нам", – підсумувала Глитень.

Нагадаємо, що цими днями акції відбулися не лише в США, а й столиці України. 8 березня у Києві поблизу американського посольства відбувся мітинг з участю українців та американців. Вони висловилися проти рішень лідера США Трампа, які стосуються нашої держави, а також закликали Америку "прокинутися".