Планомерное уничтожение любой культуры и замещение ее на русском языке – неизменная тактика Москвы в последние столетия. Это подтверждает не только нападение и оккупация части Украины, но и разделение Бурятии.

Об этом рассказала представитель движения за независимость Бурятии в Лиге Свободных Наций Марина Ханхалаева. Она напомнила, как Россия в 1937 года разделила Бурятию на пять частей.

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В результате Бурятия потеряла 40% своего населения, а россияне стали большинством.

Какой бы век ни был, какая бы власть и политическая система ни была в Москве, одно оставалось неизменным. Целенаправленное планомерное уничтожение бурятской культуры и замена ее русским, чтобы завоеванные земли навсегда стали русскими,

– объяснила Марина Ханхалаева.

По ее словам, война в Украине стала новой позорной страницей в истории России и Бурятии.

"Эта война является любимым проектом Москвы. Но когда дело доходит до смерти, они предпочитают, чтобы это делал кто-то другой. Даже стоит отметить, что распределение вины также искажено. Каким-то образом буря превратилась в злодеев этой войны. Хотя хорошо задокументировано, что Бурятия не имела ничего общего с большинством зверств", – заверила она.



Активистка из Бурятии осудила войну против Украины / Фото 24 Канала

Россия всегда была агрессивной империей

Марина Ханхалаева подчеркнула, что Россия ставила завоевание новых территорий превыше всего. Кроме того, перспективы России не выглядят многообещающими даже по окончании путинизма. Империалистическое мышление глубоко укоренилось в русском сознании.

Даже за исключением людей, которые являются откровенными империалистами и шовинистами, большинство рядовых граждан считают предметом национальной гордости то, что их страна так велика и могуча. Они даже не задумываются над тем, за что их страна стала такой большой,

– добавила представительница движения за независимость Бурятии.

Она подчеркнула, что Бурятия не желает быть колонией и выступает за полную независимость.