Про це розповіла представниця руху за незалежність Бурятії у Лізі Вільних Націй Марина Ханхалаєва. Вона нагадала, як Росія у 1937 році розділила Бурятію на п'ять частин.

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В результаті Бурятія втратила 40% свого населення, а росіяни стали більшістю.

Яке б століття не було, яка б влада і політична система не була в Москві, одне залишалося незмінним. Цілеспрямоване планомірне знищення бурятської культури і заміна її російським, щоб завойовані землі назавжди стали російськими,

– пояснила Марина Ханхалаєва.

За її словами, війна в Україні стала новою ганебною сторінкою в історії Росії та Бурятії.

"Ця війна є улюбленим проектом Москви. Але коли справа доходить до смерті, вони воліють, щоб це робив хтось інший. Навіть варто зазначити, що розподіл вини також викривлений. Якимось чином буряти перетворилася на лиходіїв цієї війни. Хоча добре задокументовано, що Бурятія не мала нічого спільного з більшістю звірств", – запевнила вона.



Активістка з Бурятії засудила війну проти України / Фото 24 Каналу

Росія завжди була агресивною імперією

Марина Ханхалаєва підкреслила, що Росія ставила завоювання нових територій понад усе. Крім того, перспективи Росії не виглядають багатообіцяючими навіть після закінчення путінізму. Імперіалістичне мислення глибоко вкоренилося в російській свідомості.

Навіть за винятком людей, які є відвертими імперіалістами і шовіністами, більшість пересічних громадян вважають предметом національної гордості те, що їхня країна така велика і могутня. Вони навіть не замислюються над тим, коштом чого їхня країна стала такою великою,

– додала представниця руху за незалежність Бурятії.

Вона наголосила, що Бурятія не хоче бути колонією і виступає за повну незалежність.