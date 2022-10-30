Активисты из Калмыкии объявили независимость: поддержат ли флешмоб другие регионы России
Активисты поддержали дерларацию о независимости Республики Калмыкия от России. В определенных условиях это может стать началом больших преобразований в России.
Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Документ о независимости приняли участники Конгресса ойрат-калмыкского народа.
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Национальные активисты, составившие декларацию, считают полную независимость от России обязательным условием для сохранения языка и культуры калмыков.
Отдельно у этой истории нет никакой перспективы. Однако учитывая общую тенденцию, это может стать мейнстримом,
– сказал российский журналист.
В Татарстане сохранились стремления к независимости
По словам Яковенко, настроения к отделению характерны и для других народов России. В частности, журналист напомнил, что в 1992 году в Татарстане состоялся референдум по суверенитету.
Этот референдум означал не какой-нибудь абстрактный суверенитет, а именно отделение Республики Татарстан от России. За отделение Татарстана от России проголосовали более 62% населения,
– рассказал журналист.
Он подчеркнул, что референдум был проведен честно и отражал настроения людей. Однако тогдашнему президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву пригрозили из Москвы войной типа Чеченской, поэтому от независимости пришлось отказаться.
"Однако эти настроения в Татарстане сохранились. Там и сейчас воспринимают Россию как соседнее государство", – отметил Яковенко.
Чего добивается чеченская диаспора в мире
Он добавил, что когда-то были очень сильные стремления к независимости в Чечне. Однако сейчас республика оккупирована кадыровцами и приспешниками Путина. Впрочем, недавно в Литве прозвучало заявление в поддержку чеченского народа.
То, что чеченская диаспора за рубежом заявляет о незаконной оккупации и геноциде чеченского народа и фактически претендует на то, чтобы в мире не признавали Чечню частью России, это еще одна история,
– сказал журналист.
Идея отделения и независимости республик будет усиливаться
Яковенко считает, что идея восстановления независимости отдельных регионов, прежде всего национальных республик в России, будет в дальнейшем усиливаться.
После того как силовики хотя бы частично откажутся поддерживать режим Путина, начнется развал России. Здесь сойдутся многие факторы, которые приведут к началу мятежа в России,
– отметил оппозиционер.
Он добавил, что отдельную роль в будущих протестах в России могут сыграть мобилизованные, которых отправляют на фронт в Украине.
"Они вернутся с оружием, с опустевшими и сожженными душами. А также с ненавистью, но не к Украине, а прежде всего к власти и к тем людям, которые оказались в тылу, не пошли на фронт", – сказал Яковенко.
Что может привести к распаду России
По его словам, мобилизованные после войны вернутся в Москву и Санкт-Петербург и устроят примерно то же, что в 1917 году совершили российские солдаты, вышедшие из окопов после Первой мировой войны.
Украинский синдром обернется для России очень тяжелыми последствиями. Это один из факторов, которые могут привести к распаду России. Такая вероятность достаточно высока,
– подчеркнул Яковенко.
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Возможен ли распад России: коротко
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- По словам политолога Николая Давидюка, в России очень много территорий, которые, вероятно, хотели бы обрести независимость. Украина может помочь в этом, направив войну на те территории и спровоцировав немалое количество революций.
- Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов ранее отмечал, что из-за усиленной централизации власти Россия уже много лет направляется к дезинтеграционным процессам. Многим национальным республикам не нравится политика федерального правительства.