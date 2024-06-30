Возросла активность российских войск на Времовском направлении: хронология 858 дня войны

Начались 858 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Генштаб сообщил об активизации российских войск на Временском направлении вдвое.

О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии по состоянию на воскресенье, 30 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.

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