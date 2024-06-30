Возросла активность российских войск на Времовском направлении: хронология 858 дня войны

30 июня 2024, 06:23
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Начались 858 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Генштаб сообщил об активизации российских войск на Временском направлении вдвое.

О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии по состоянию на воскресенье, 30 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.

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07:12, 30 июня

Генштаб обновил статистику потерь врага

Потери России в войне

06:31, 30 июня

В США начали переговоры с Израилем о передаче Украине восьми систем Patriot.

06:29, 30 июня

Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставке Patriot

29 июня в хорватском Дубровнике глава МИД Украины встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Чиновники обсудили вопрос поставки Украине дополнительных систем Patriot.

06:19, 30 июня

Активность России на Времовском направлении возросла

ВСУ сообщают о значительном росте активности российских войск на Времовском направлении.

За предыдущие сутки Россия осуществила 7 штурмовых действий, что вдвое больше по сравнению с прошлым днем. Силы обороны успешно отражают атаки и контролируют ситуацию.

Автор: Софія Рожик