Активность Британии в сдерживании агрессии России вызывает напряжение в Париже и Берлине, – СМИ

Великобритания на фоне угрозы вторжения России доказала, что является верным союзником и партнером Украины. Тем самым она смогла укрепить свои позиции в Европе.

Издание FT пишет, что в то время как Берлин и Париж осторожно относились к угрозам Путина и предпочли сдержанную дипломатию, Лондон принял оценку Вашингтона об угрозе вторжения. Великобритания предоставляет оружие и раскрывает детали потенциальных планов России.

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Это стратегия "глобальная Британия" в действии, демонстрирующем решимость, в отличие от того, что может сделать ЕС. Блоку сложно стать основной платформой безопасности во время нынешнего кризиса, когда активная европейская страна находится за пределами ЕС,

– говорит научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне Элис Билон-Галланд.

Доверие к Франции и Германии снизилось

В то же время проблема Франции и Германии в том, что доверие к ним снизилось. Позиция Берлина не поддерживается в странах Балтии и Восточной Европы, где растет недовольство отказом способствовать продаже оружия Украине и нежеланию поддерживать санкции против газопровода "Северный поток-2".

Сотрудник Института внешней политики Джозеф де Век считает, что кризис безопасности стал ударом по роли Германии в Европе. По его словам, внезапно Берлин стал сторонним наблюдателем.

В свою очередь Эммануэль Макрон пытается преодолеть "фундаментальное недоверие", после того как инициировал "сближение" с Путиным и утверждал, что Североатлантический альянс уже "умирает".

Великобритания поддерживает Украину: коротко