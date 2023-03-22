"Бастион" и атомный подводный крейсер: Россия усиливает оборону на Курильских островах, – Reuters

На Парамушире, одном из Курильских островов в северной части Тихого океана, Россия развернула дивизион береговых ракетных систем "Бастион". Сделали это якобы для более широкого укрепления русской обороны в ее дальневосточных регионах.

Об этом в среду, 22 марта, заявил министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу. Случилось это после завершения встречи лидеров Китая и России, где они, согласно данным Reuters, договорились об углубленном энергетическом и военном сотрудничестве.

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Военный потенциал Восточного военного округа России

По данным росСМИ, Сергей Шойгу подчеркнул, что на Востоке России вооруженные силы страны-агрессорки за последний год получили около 400 единиц современной военной техники. Среди них, в частности, реактивные самолеты СУ-57, атомный подводный крейсер и зенитно-ракетные комплексы. Также там идет комплектование соединений и воинских частей офицерскими кадрами.

По его словам, военный потенциал Восточного военного округа России значительно возрос.

Развернутый же дивизион ракетных систем береговой обороны "Бастион" позволяет создать "сплошную зону контроля" надводной обстановки в районе оккупированных Курильских островов. При этом, по его словам, на боевое дежурство он вступил еще в декабре 2022 года.

С текущего года восточный округ будет сосредоточивать усилия на:

совершенствовании системы мобилизационного развертывания,

строительстве объектов военной инфраструктуры,

обеспечении войск современным вооружением.

Также он отметил, что работа всех органов управления должна быть прежде всего направлена не только на "нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении", но и на обеспечение воюющих в Украине подразделений.

Для чего Россия развернула "Бастион"

По словам Шойгу, этот шаг частично является ответом на якобы усилия США сдерживать Россию и Китай. Так, он заявил, что для сдерживания этих государств Соединенные Штаты:

значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

укрепляют свои политические и военные связи со своими союзниками,

продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе.

По мнению министра обороны России система "Бастион" укрепит безопасность России вокруг цепи Курильских островов.

Заметим, что Япония, являющаяся союзницей Штатов, претендует на четыре южных Курильских острова, захваченных советскими войсками в конце Второй мировой войны и считающих их своей территорией. Однако на Парамушир, который является одним из северных островов, она не претендует.