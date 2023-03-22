Про це у середу, 22 березня, заявив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу. Трапилося це після завершення зустрічі лідерів Китаю та Росії, де вони, за даними Reuters, домовилися про поглиблену енергетичну та військову співпрацю.

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Військовий потенціал Східного військового округу Росії

За даними росЗМІ, Сергій Шойгу підкреслив, що на Сході Росії збройні сили країни-агресорки за останній рік отримали близько 400 одиниць сучасної військової техніки. Серед неї, зокрема, реактивні літаки СУ-57, атомний підводний крейсер і зенітно-ракетні комплекси. Також там триває комплектування з'єднань та військових частин офіцерськими кадрами.

Тож, за його словами, військовий потенціал Східного військового округу Росії значно зріс.

Розгорнутий же дивізіон ракетних систем берегової оборони "Бастіон" дозволяє створити "суцільну зону контролю" надводної обстановки в районі окупованих Курильських островів. При цьому, за його словами, на бойове чергування він заступив ще у грудні 2022 року.

Натомість з поточного року східний округ зосереджуватиме зусилля на:

вдосконаленні системи мобілізаційного розгортання,

будівництві об'єктів військової інфраструктури,

забезпеченні військ сучасним озброєнням.

Також він зазначив, що робота всіх органів управління має бути насамперед спрямована не лише на "нейтралізацію загроз військовій безпеці на Східному стратегічному напрямку", а й на забезпечення підрозділів, що воюють в Україні.

Для чого Росія розгорнула "Бастіон"

За словами Шойгу цей крок частково є відповіддю на нібито зусилля США стримувати Росію та Китай. Так, він заявив, що для стримуванняцих держав Сполучені Штати:

значно нарощують свою військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,

зміцнюють свої політичні та військові зв’язки зі своїми союзниками,

продовжують створювати нову американську архітектуру безпеки в цьому регіоні.

Тож на думку міністра оборони Росії система "Бастіон" зміцнить безпеку Росії навколо ланцюга Курильських островів.

Зауважимо, що Японія, яка є союзницею Штатів, претендує на чотири південні Курильські острови, які були захоплені радянськими військами наприкінці Другої світової війни та вважає їх своєю територією. Однак на Парамушир, який є одним з північних островів, вона не претендує.