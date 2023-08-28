Израиль никогда не вел долгие активные войны: актуальна ли для Украины модель этой страны
Владимир Зеленский заявил, что Украина может воевать долго, если война будет как в Израиле – то есть с минимальными потерями людей. Но у Израиля были с другими странами очень короткие войны.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Лисной, отметив, что сейчас в этой стране происходит фактически внутренний конфликт. К слову, глава государства отметил, что Украина готова вести войну длительный период времени. Впрочем, нужно учитывать, "какая это война".
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По словам Лисного, Израиль де-юре или де-факто контролирует какие-то территории, а какие-то нет. Мол, эта страна сражается не с государством, а с гораздо хуже вооруженными военными группировками.
Это – фигура речи, вероятнее всего, использованна. Ведь у нас израильский вариант считается героическим и продолжительным. То есть, это аналог того, чтобы сказать, что эта война будет долгой, но малокровной,
– предположил политолог.
Сигналы для других
По мнению Лисного, так Владимир Зеленский дал сигнал украинским чиновникам. Все, чтобы они были максимально мобилизованными и эффективными.
"Обществу о том, что не стоит рассчитывать, что война закончится через 2 – 3 недели", – сказал политолог.
Кроме того, это может быть посыл и нашим партнерам. Мол, что Украина готова к любым сценариям, но Запад должен быть готов помогать нам все время.
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Борьба Украины за свои территории: когда может закончиться война
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