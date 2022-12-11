Россияне изымают гривны и пытаются купить коллаборантов: главное по сведение Генштаба

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях Украины. Они пытаются подкупить местное население.

Об этом 11 декабря рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что длится 291 день полномасштабной войны.

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"Российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области", – сказали в Генштабе.

Методы российских убийц

По информации Генштаба, оккупанты на Запорожье забирают украинские гривны и заставляют людей пользоваться рублями. Кроме того, враг пытается подкупить местное население и привлечь к преступному сотрудничеству.

Россияне предлагают пенсионерам по 10 тысяч рублей. Что касается других жителей, то им обещают начислять большую зарплату, если они согласятся работать на оккупационные власти.

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Сколько раз враг атаковал гражданских

В Генштабе рассказали, что россияне продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и дома людей. Следовательно, они нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, – отметили в Генштабе.

Добавили, что есть постоянно угроза ракетных ударов и обстрелов беспилотниками по энергетической инфраструктуре.

Ситуация на направлениях

Стабильная ситуация на Волынском и Полесском направлениям. Что касается Слобожанщины, то россияне ударили по ряду населенных пунктов: Стрелка, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огнем были Макеевка, Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодцы, Заречное, Диброва и Яковлевка Харьковской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников. Они обстреляли из танков и артиллерии 26 населённых пунктов. В частности, речь идет о Верхнекаменском, Васюковке, Соледаре, Бахмуте, Клищиевке, Белой Горе, Авдеевке, Опытном, Красногоровке и Марьинке Донецкой области. Вблизи Клещиевки враг ударил из авиации.

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На Новопавловском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции и атакуют украинских военных из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Это происходило вблизи населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

Относительно Запорожского направления, то от обстрелов пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении враги обстреляли Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку и Днепровское и Херсон.

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Удары по оккупантам

По информации Генштаба, украинская авиация на протяжении 11 декабря нанесла 5 ударов по скоплениям оккупантов. Ракетные войска и артиллерия ударили по 7 пунктам управления, 10 районам сосредоточения личного состава. Кроме этого, потерь понес район сосредоточения артиллерии и состав боеприпасов противника.