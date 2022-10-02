ВСУ продолжают продвигаться, – Гуменюк рассказала о ситуации на Юге

Украинские военные продолжают наступать и продвигаться на Юге Украины. Они освобождают свои земли, несмотря на то, что диктатор Путин решил присвоить их и провозгласил своими.

Удачи наших военных на Юге

Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что "независимость" или "присоединение" любых украинских территорий к России – это очень личное мнение россиян, которое не поддерживает никто в цивилизованном мире, а особенно – силы обороны и ВСУ.

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Так, наши защитники продолжают выполнять свои задачи, в том числе с авиацией, которая за минувшие сутки, 1 октября, 9 раз атаковала позиции врага на Юге. Вдобавок к этому украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 550 огневых задач.

Они работали на уничтожение логистики врага, складов с боеприпасами, ячеек техники и вооружения. Так, оккупанты снова понесли в южном регионе большие потери всего за одни сутки:

16 танков,

2 самоходные гаубицы типа "Мста-С",

11 единиц автобронетанковой техники,

2 противотанковых ракетных комплекса.

Также военные "затрофеили" вражеский БТР. Как отметила Гуменюк, это тот самый ленд-лиз, который произошел раньше официального.

Мы продолжаем не только бить врага и отжимать у него технику, но и выжимать его из тех рубежей обороны, которые он себе обустроил, думая, что железобетон – это железобетонно. Нет, земля наша, и будем выковыривать их даже через такие заграждения,

– отметила представительница ОК "Юг".

В каком положении оккупанты на Юге

По словам Натальи Гуменюк, есть информация, что россияне уже подтягивают только что набранных мобилизованных на Юг, однако эта задача для них очень усложнена. Дело в том, что украинская сторона под огневым контролем держит все транспортные артерии. И хотя россияне пытаются как-то ремонтировать их или использовать альтернативные средства – катера, баржи, паромы, понтоны, фактически им ничего не удается.

Следовательно, у врага действительно ощущается затруднение даже в контексте обеспечения самым необходимым – российским подразделениям то не хватает питьевой воды, то нет средства защиты, то не хватает боеприпасов.

В таких обстоятельствах у захватчиков нет ни сил, ни резервов, ни мотивации на наступательные действия. Они не могут применять эту тактику, полностью отдают себя контрбатарейной борьбе и пытаются применять авиацию. Поэтому, как заметила спикер ОК "Юг", чем дальше россияне держатся от ВСУ, тем им спокойнее и лучше.

"Но все же сосредоточение сил на правом берегу еще достаточно мощное и большое. Они осуществляют маневры этими силами, в зависимости от того, по каким направлениям наши войска принимают активные меры. Именно поэтому мы еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения информационной тишины, чтобы не информировать оккупанта о наших намерениях и реализации наших планов", – подчеркнула Гуменюк.

Наталья Гуменюк о ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Юг Украины интересует Путина больше, чем Луганщина

Аналитики американского Института изучения войны утверждают, что поражение российских военных в Лимане, дающее ВСУ возможности выхода на Луганщину, свидетельствует о том, что этот восточный регион не так уж нужен Путину.

Там убеждены, что российский диктатор сосредоточился на Юге, ведь самостоятельно управляя командирами на местах, он отдавал приказы любой ценой держать временно оккупированные территории Запорожья и Херсонщины.