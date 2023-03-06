Почти 154 тысяч врагов и более 40 единиц техники: потери врага по состоянию на 6 марта

Каждый день российская армия стремительно сокращается. Все благодаря титаническим усилиям ВСУ. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 650 окупантов.

Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли уже 153 770 захватчиков.

Смотрите также Сутки мимо с оторванной рукой и простреленными ногами: кафир снял мотивационное видео для россиян

Потери врага в технике

танков – 3423 (+9);

боевых бронированных машин – 6703 (+11);

артиллерийских систем – 2433 (+7);

РСЗО – 488 (+0);

средства ПВО – 250 (+2);

самолетов – 302 (+0);

вертолетов – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15);

крылатых ракет – 873 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8);

специальной техники – 234 (+2).



Потери врага по состоянию на утро 6 марта

Потери врага на фронте: последние новости