Почти 154 тысяч врагов и более 40 единиц техники: потери врага по состоянию на 6 марта

6 марта 2023, 07:43
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Источник:

Генштаб ВСУ

Каждый день российская армия стремительно сокращается. Все благодаря титаническим усилиям ВСУ. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 650 окупантов.

Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли уже 153 770 захватчиков.

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Потери врага в технике

  • танков – 3423 (+9);
  • боевых бронированных машин – 6703 (+11);
  • артиллерийских систем – 2433 (+7);
  • РСЗО – 488 (+0);
  • средства ПВО – 250 (+2);
  • самолетов – 302 (+0);
  • вертолетов – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15);
  • крылатых ракет – 873 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8);
  • специальной техники – 234 (+2).


Потери врага по состоянию на утро 6 марта

Потери врага на фронте: последние новости

  • В результате сбития ВСУ российского самолета Су-34 оккупант погиб, еще один – ранен. Стало известно, что погиб старший инспектор-летчик майор Александр Бондарев.
  • Наши военные 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, на большинстве членов которого были элементы формы военных наших государств. Военные предположили, что одежду и обувь сняли с пленных или погибших украинских воинов.
  • Спецподразделение ГУР Kraken уничтожило башню наблюдения под Брянском. Поразили ее с помощью дрона-камикадзе. Подробнее о спешной операции ВСУ – читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська