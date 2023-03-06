Почти 154 тысяч врагов и более 40 единиц техники: потери врага по состоянию на 6 марта
6 марта 2023, 07:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Каждый день российская армия стремительно сокращается. Все благодаря титаническим усилиям ВСУ. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 650 окупантов.
Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли уже 153 770 захватчиков.
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Потери врага в технике
- танков – 3423 (+9);
- боевых бронированных машин – 6703 (+11);
- артиллерийских систем – 2433 (+7);
- РСЗО – 488 (+0);
- средства ПВО – 250 (+2);
- самолетов – 302 (+0);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8);
- специальной техники – 234 (+2).
Потери врага по состоянию на утро 6 марта
Потери врага на фронте: последние новости
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