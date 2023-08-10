Нападение акулы на украинку в Нью-Йорке: что известно о пострадавшей и в каком состоянии она находится

Днем 7 августа на пляже Рокавей-Бич на 65-летнюю украинку напала акула. Это стало первым подтвержденным случаем укуса акулы в Нью-Йорке за последние десятилетия.

Официальные лица заявили, что до этого инцидента не получали уведомлений об укусах акул на пляже Рокавей-Бич "в недавнем прошлом". Пострадавшая находилась в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Акула напала на 65-летнюю украинку

Пресс-секретарь городского департамента парков Меган Лалор рассказала, что акула укусила 65-летнюю Татьяну Колтонюк в левую ногу, когда та отдыхала на пляже на 59-й улице. Согласно полицейскому отчету, женщина плавала одна, когда спасатели услышали ее крики о помощи.

Спасатели вытащили пострадавшую из воды, наложили жгут и оказали прочую первую помощь. Затем украинку доставили в больницу в критическом состоянии. 8 августа ее состояние оценивали как "тяжелое, но стабильное".

Мы надеемся на полное ее выздоровление. Хотя это было страшное событие, мы хотим напомнить нью-йоркцам, что укусы акул в Рокавей встречаются крайне редко,

– заявила Лалор.

В полицейском отчете отмечено, что в результате укуса госпожа Колтонюк потеряла около 20 фунтов плоти, то есть ориентировочно 9 килограммов. Однако фотографии, опубликованные очевидцами, показали, что, хотя рана женщины была серьезной, эта цифра, вероятно, значительно завышена.

После инцидента спасатели приказали всем выйти из воды. Экипажи вертолетов искали акул, но не обнаружили ни одной. На следующий день пляж был закрыт для купания и серфинга.

Его открыли только через 2 дня, когда эксперты убедились в безопасности прибрежных вод.

Спасатели оказали первую помощь / Фото из соцсетей

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Это был первый подобный случай за десятки лет

Сотрудники парка и эксперты заявили, что этот укус акулы был первым на пляже Рокавей-Бич за последнее время.

Я не думаю, что за всю свою историю я слышал о подобных травмах в наших водах, несмотря на то, что я работаю с акулами уже 30 лет. Сама по себе травма необычная,

– заметил Ганс Уолтерс, полевой ученый из Нью-Йоркского аквариума Общества охраны дикой природы.

По его словам, укус не должен спугнуть людей отказаться от пляжного отдыха. Однако он должен стать напоминанием о том, что "город расположен вплотную к дому акул".

"Акулы – наши соседи. Они живут у нас на заднем дворе. Мы должны знать, что они там есть", – считает ученый.

Согласно Международной базе данных о нападениях акул Музея Флориды, с 1837 года в штате Нью-Йорк произошло 20 неспровоцированных нападений. Укус 7 августа стал первым подтвержденным случаем нападения акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов, согласно Глобальной базе данных о нападениях акул.

Последний подобный документированный случай, внесенный в базу данных, произошел в 1958 году. Тогда акула укусила мужчину с гарпуном после того, как он ее спровоцировал.

В свою очередь, последний известный случай потенциального укуса акулы на пляже Рокавей-Бич произошел в 2017 году. Серфер Миха Беренд получил травму ноги и нуждался в наложении 40 швов. Через день после этого неподалеку заметили детеныша большой белой акулы.

Татьяна Колтонюк – украинская эмигрантка родом из Одессы, проживающая в США вместе с семьей. Украинское происхождение женщины подтвердили в Министерстве иностранных дел в Киеве. Пока она до сих пор находится в больнице.