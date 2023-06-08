Съела на глазах отца: в Египте российский турист погиб от нападения акулы
В Египте в курортном городе Хургада произошло ужасное событие. В сети появилось видео, где российский турист, отдыхавший в одной из гостиниц города, погиб после встречи с акулой в Красном море.
Очевидцы рассказали, что акула напала и съела россиянина у берега. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Акула съела россиянина в Египте
Пропагандисты рассказали, что, по предварительным данным, мужчина плавал вместе с девушкой в море, как вдруг к нему подплыла акула. Женщине удалось спастись от этого инцидента, россиянин погиб.
Акула напала на россиянина в Египте/ Внимание! Видео 18+
Согласно другой версии событий, мужчина просто плыл рядом с незнакомой девушкой в момент, когда на него напала акула. Это позволило ей успеть доплыть до берега.
Впоследствии в генеральном консульстве России в Хургаде выпустили предупреждение "хранить бдительность во время пребывания в воде".
Муж погиб после встречи с акулой / Внимание! Видео 18+
Через некоторое время в телеграм-каналах появилось видео, на которых египтяне выловили убившего россиянина акулу. По предварительной информации, это была именно тигровая акула, которая убила парня за считанные минуты.
В Египте выловили акулу, съевшую россиянина / Внимание! Видео 18+
Что известно о погибшем парне
В полиции Египта сообщили, что погибшим оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев проживает в комплексе British Resort в Хургаде.
Впоследствии Генконсульство России официально подтвердило информацию, что погибший от нападения акулы – гражданин России.
Вероятное фото погибшего в Египте россиянина / Фото из российских телеграм-каналов
Также стало известно, что вместе с мужчиной на месте событий был его отец, который видел своими глазами все происшествия. По словам соседки семьи, парень во время нападения акулы кричал – папа.
В Новой Каледонии акула убила мужчину прямо на глазах у отдыхающих.
- На пляже в Нумеа, Новая Каледония, в феврале 2023 года акула напала на туриста из Австралии. Животное откусило туристу конечности прямо на глазах у отдыхающих.
- Впоследствии стало известно, что 59-летний австралиец плавал примерно в 150 метрах от берега. В этот момент к нему подплыла акула и откусила ему обе руки и ногу.
- После этого отдыхающие бросились на помощь и получили туриста. Мужчина скончался от полученных травм на месте.