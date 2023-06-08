Может, это россиянин на акулу напал, – политолог потролил либерализм западных СМИ

В Египте в Красном море акула съела российского туриста. Случилось это в городе Хургада. Но, может быть, в этой ситуации "не все так однозначно было".

Так саркастически 24 Каналу прокомментировал инцидент в Египте политолог Валентин Гладких. Он отметил, что, возможно, на эту ситуацию "надо было посмотреть сбалансированно".

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"Может, это россиянин напал на акулу на самом деле. Может, это акула на самом деле не хотела нападать на россиянина". Конечно, это все сарказм, но иногда, к большому сожалению, журналисты, особенно западные, своей претенциозностью уподобляются таким подходам", – подчеркнул политолог.

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"Нужно отдыхать там, где русский мир"

Валентин Гладких отметил, что его смущает то, почему россияне до сих пор имеют возможность оказываться на курортах.

"У них прекрасные есть курорты – море Лаптевых, Охотское море", – сказал Гладких.

Мол, там оккупантам и нужно "наслаждаться жизнью". Там, где "русский мир", а не лезть в страны, где абсолютная чуждая и враждебная культура.

Где даже акулы на них нападают. Все, не нужно. Надо там, где им удобно. Там, где можно пить березовый сок и "Мистер сидр",

– добавил политолог.

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