Так саркастично 24 Каналу прокоментував інцидент в Єгипті політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що, можливо, на цю ситуацію "треба було подивитися збалансовано".
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"Може це росіянин напав на акулу насправді. Може, це акула насправді не хотіла нападати на росіянина". Звичайно, це все сарказм, але аноді, на превеликий жаль, журналісти, особливо західні, своєю претензійністю уподібнюються таким підходам", – наголосив політолог.
Де треба відпочивати росіянам: дивіться відео
"Треба відпочивати там, де русскій мір"
Валентин Гладких зазначив, що його бентежить те, чому росіяни ще досі мають можливість опинятися на курортах.
"У них прекрасні є курорти – море Лаптєвих, Охотське море", – сказав Гладких.
Мовляв, там окупантам і треба "насолоджуватися життям". Там, де "русскій мір", а не пнутися в країни, де абсолютна чужа та ворожа культура.
Де навіть акули на них нападають. Все, не треба. Треба там, де їм комфортно. Там, де можна пити березовий сік і "Містер сідр",
– додав політолог.
Що відбулося в Єгипті
- У мережі з'явилося відео, де російського туриста в Хургаді з'їла акула. За словами очевидців, акула напала на росіянина біля берега.
- Пропагандисти повідомили, що, за попередніми даними, громадянин Росії плавав у Червоному морі з дівчиною. Тоді до нього підплила акула. Жінка врятувалася.
- За іншою версією, чоловік просто плив поряд із незнайомою дівчиною. У той момент на нього напала акула.
- Згодом в мережі з'явилося відео, на кадрах яких єгиптяни виловили акулу, яка з'їла росіянина.
- У поліції Єгипту заявили, що загиблий – 23-річний Володимир Попов з Архангельської області.