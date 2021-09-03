"Аль-Каида" присоединилась к талибам в боях за последнюю не захваченную провинцию Афганистана

3 сентября 2021 , 15:52
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Источник:

Alarabiya News

"Аль-Каида" присоединилась к "Талибана" в наступлении на Панджшер – последнюю не захваченную провинцию в Афганистане. В последние дни обе стороны понесли потери.

Дело в том, что правоохранители и некоторые чиновники собрались в Панджшере.

Кстати Как 300 спартанцев: повстанцы последней не захваченной провинции Афганистана отразили атаку талибов

В целом бойцы Фронта национального сопротивления ликвидировали в захваченном Афганистане 350 талибов.

"Талибан" готовит наступление

Представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил 2 сентября, что бойцы группы вошли в Панджшер и взяли под контроль определенную территорию.

В сети опубликовали видео, как талибы перебрасывают войска в провинцию.

Горный регион является домом для Ахмада Масуда – сына полководца Ахмада Шаха Масуда, лидера сопротивления советской оккупации в 1979 – 1989 годах. Силы сопротивления скрываются в долине, которую исторически трудно атаковать из-за ее расположения.


Провинция Панджшер / Фото из "Википедии"

Что происходит в Афганистане

  • 15 августа 2021 года талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Президент отрекся от власти и покинул страну.
  • 26 августа в аэропорту Кабула, который был единственным путем эвакуации для афганцев и иностранцев прогремел мощный взрыв. Погибло более 170 человек.
  • 31 августа США полностью вывели свои войска из Афганистана, а аэропорт Кабула оказался под контролем "Талибана".
  • Боевики заявили, что полностью контролируют страну. Перед тем они объявили всеобщую амнистию для чиновников.
Автор: Ольга Музика