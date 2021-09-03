"Аль-Каида" присоединилась к талибам в боях за последнюю не захваченную провинцию Афганистана

"Аль-Каида" присоединилась к "Талибана" в наступлении на Панджшер – последнюю не захваченную провинцию в Афганистане. В последние дни обе стороны понесли потери.

Дело в том, что правоохранители и некоторые чиновники собрались в Панджшере.

Кстати Как 300 спартанцев: повстанцы последней не захваченной провинции Афганистана отразили атаку талибов

В целом бойцы Фронта национального сопротивления ликвидировали в захваченном Афганистане 350 талибов.

"Талибан" готовит наступление

Представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил 2 сентября, что бойцы группы вошли в Панджшер и взяли под контроль определенную территорию.

В сети опубликовали видео, как талибы перебрасывают войска в провинцию.

Горный регион является домом для Ахмада Масуда – сына полководца Ахмада Шаха Масуда, лидера сопротивления советской оккупации в 1979 – 1989 годах. Силы сопротивления скрываются в долине, которую исторически трудно атаковать из-за ее расположения.



Провинция Панджшер / Фото из "Википедии"

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