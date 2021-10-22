Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство украинского оператора

Актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора-украинку, впервые высказался о трагедии. Он заверил, что сотрудничает с правоохранителями.

63-летняя кинозвезда прокомментировал жуткий инцидент в своем твиттере. Сообщения о трагическом случае он опубликовал через несколько часов после трагедии.

Подробнее Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс: все, что известно​

Первый комментарий Болдуина после трагедии

Болдуин подчеркнул, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и грусть, охватывающие его после смерти Галины Хатчинс. Он рассказал, что полностью сотрудничает с правоохранителями, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. В то же время актер поддерживает связь с мужем погибшей. Он предложил ему и всей семье украинки свою поддержку. "Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – отметил американец.

Как на сообщения Болдуина реагируют в сети

В комментариях к сообщениям актера люди массово выражают соболезнования ему и родным украинки. Большинство из пользователей соцсети пишет, что им трудно представить, что сейчас чувствует кинозвезда, и какая боль его пронизывает. В то же время они призывают сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы такое могло повториться.

"Трудно представить, что переживаете вы и семья этой бедной женщины. Желаю вам и им покоя";

"Это опустошительно – для всех, кто с этим связан. Шлю сострадание";

"Надеюсь, что со временем вам удастся смириться. Нужно решить проблему с оружием на съемках. Ведь это не первый и не второй случай. Мои мысли с вами";

"Завершите работу над фильмом – для Галины. Я не знал ее, но бьюсь об заклад, что ей нравилось то, что она делала. Каждый из съемочной команды в долгу перед ней".

Алек Болдуин случайно застрелил украинку на съемках: что известно