Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство украинского оператора
Источник:твитер Алека Болдуина
Актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора-украинку, впервые высказался о трагедии. Он заверил, что сотрудничает с правоохранителями.
63-летняя кинозвезда прокомментировал жуткий инцидент в своем твиттере. Сообщения о трагическом случае он опубликовал через несколько часов после трагедии.
Подробнее Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс: все, что известно
Первый комментарий Болдуина после трагедии
Болдуин подчеркнул, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и грусть, охватывающие его после смерти Галины Хатчинс. Он рассказал, что полностью сотрудничает с правоохранителями, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. В то же время актер поддерживает связь с мужем погибшей. Он предложил ему и всей семье украинки свою поддержку. "Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – отметил американец.
Как на сообщения Болдуина реагируют в сети
В комментариях к сообщениям актера люди массово выражают соболезнования ему и родным украинки. Большинство из пользователей соцсети пишет, что им трудно представить, что сейчас чувствует кинозвезда, и какая боль его пронизывает. В то же время они призывают сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы такое могло повториться.
- "Трудно представить, что переживаете вы и семья этой бедной женщины. Желаю вам и им покоя";
- "Это опустошительно – для всех, кто с этим связан. Шлю сострадание";
- "Надеюсь, что со временем вам удастся смириться. Нужно решить проблему с оружием на съемках. Ведь это не первый и не второй случай. Мои мысли с вами";
- "Завершите работу над фильмом – для Галины. Я не знал ее, но бьюсь об заклад, что ей нравилось то, что она делала. Каждый из съемочной команды в долгу перед ней".
Алек Болдуин случайно застрелил украинку на съемках: что известно
- Трагический инцидент произошел 22 октября на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "ржавчина". Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.
- Очевидец пояснил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Когда актер выстрелил, осколки пули разлетелись и попали в 2 человек.
- 42-летнего оператора Галину Хатчинс, имеющую украинское гражданство, пытались спасти. Ее на вертолете доставили в медицинское учреждение. К сожалению, ранения оказались смертельными.
- Пострадал также режиссер ленты Джоэл Соуз, у него повреждена ключица. Сначала сообщали, что состояние мужчины критическое, но в течение дня его выписали из больницы.
- Ряд известных кинозвезд отреагировали на трагедию во время съемок фильма "Ржавчина". Джеймс Ганн, в частности, рассказал, что смерть человека на площадке – его самый большой страх как режиссера.