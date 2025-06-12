Еще одна победа Украины: почему президент Сербии неожиданно решил приехать в Одессу

Президент Сербии Александар Вучич, который известен своей пророссийской риторикой, 11 июня принял участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе. В мире уже есть осознание, что Россия проигрывает войну, поэтому многие страны могут менять свою позицию.

Также на это влияют военные технологии, которые создала Украина. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

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Что показывает саммит в Одессе

Петр Кульпа отметил, что никто не хочет быть рядом с тем, кто проиграл. Поэтому меняется нарратив, что Сербия неоднозначно на стороне России, а частично – с Украиной. Вероятно, это будет касаться многих других стран.

На самом деле это невероятная победа Украины. Потому что саммит в Одессе показывает Украину как государство военной сферы. Например, вопрос военных технологий и так далее. Все это о силе конкретных стран. Они не могут себе позволить не поддерживать отношения с Украиной,

– подчеркнул он.

По словам секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, в заключении этой войны Украина и Польша будут ключевыми союзниками США в Европе. Поэтому дальше можно ожидать много положительных моментов. То, что происходит сейчас – это показатель этого процесса.

Напомним, Александар Вучич заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона. Политик добавил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию по гуманитарной поддержке, а также политической поддержке территориальной целостности.

В то же время президент Сербии отказался подписать итоговое заявление саммита в Одессе, осуждающее Россию. Все остальные участники взамен подтвердили свою приверженность к предоставлению всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу, а также призвали мир воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.