"Мы обязательно встретимся, только подожди меня": Россия убила молодого врача в Никополе

Российская армия 11 ноября обстреляла Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Оккупанты попали в городскую амбулаторию, там погиб 30-летний врач Александр Баранов.

Он не дожил до своего дня рождения всего 12 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что известно о погибшем Александре Баранове

Александр Баранов был потомственным врачом, его отец Василий Баранов также работает врачом. Мужчина был женат, Ирина Баранова также работает по врачебной специальности – она косметолог.

Врач Ольга Котрехова рассказала, что Александр любил жизнь и был счастливым. Мужчина также был очень близким со своей семьей.



Александр Баранов погиб в Никополе после российского обстрела / Фото из фейсбука Александра Баранова

Со своим отцом пил кофе и разговаривал о мужских делах, с мамой делился своими впечатлениями и был очень нежным сыном. Также был хорошим мужем для жены. На работе был профессиональным врачом,

– рассказала женщина.

Коллеги Александра отметили, что несмотря на молодость, врача любили и уважали жители города. Одна из пациенток Александра отметила, что он был настоящим семейным врачом: хорошо знал своих пациентов, был добрым и очень отзывчивым, всегда помогал и откликался на просьбы.

Чем еще занимался Александр, кроме врачебной деятельности

У Александра Баранова остались родители, любимая жена Ирина, а также маленькая дочь Эмилия. Кроме врачебной деятельности, у мужчины и его семьи было интересное увлечение: супруги вели сайт и страницу в соцсетях под названием kazka_ukraine.

Там они придумывали сказки для малышей, иллюстрировали их и дарили их детям в электронном виде, которую можно почитать онлайн или послушать.

На странице также можно купить раскраски, детские книжки, наклейки и тому подобное. Александр занимался веб-разработкой и рекламой сказочного проекта.



Александр и его жена Ирины создают сказки для детей / Скриншот 24 Канала

После гибели мужа его жена опубликовала щемящее сообщение в инстаграме, где отметила, что он был лучшим мужем, отцом, а также подарил ей лучшие моменты жизни.

Мы так мало были вместе! Он подарил маленькое Солнышко! Подарил частичку себя! Он так любил нашего ребенка! И так мало был с ней! Я знаю, что мы еще встретимся, мне хочется верить в это. Я однажды приду к тебе, и мы снова будем вместе! Я за все тебе благодарна, но жаль, что ты не услышишь мои слова, а я не увижу твои глаза! В это не хочется верить, но... мы могли бы прожить вместе с тобой счастливую жизнь до старости!

– написала Ирина.



Ирина Баранова щемяще попрощалась с погибшим мужем Александром / Скриншот 24 Канала

Прощание с Александром Барановым должно состояться в его родном Никополе в четверг утром, 14 ноября.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего врача Александра Баранова.