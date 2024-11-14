Він не дожив до свого дня народження лише 12 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

До теми Ворог вдарив по амбулаторії на Дніпропетровщині: серед загиблих є лікар

Що відомо про загиблого Олександра Баранова

Олександр Баранов був спадковим лікарем, його батько Василь Баранов також працює лікарем. Чоловік був одружений, Ірина Баранова також працює за лікарською спеціальністю – вона косметолог.

Лікарка Ольга Котрехова розповіла, що Олександр любив життя і був щасливим. Чоловік також був дуже близьким зі своєю родиною.

Олександр Баранов загинув у Нікополі після російського обстрілу
Олександр Баранов загинув у Нікополі після російського обстрілу / Фото з фейсбуку Олександра Баранова

Зі своїм батьком пив каву та розмовляв про чоловічі справи, з мамою ділився своїми враженнями й був дуже ніжним сином. Також був добрим чоловіком для дружини. На роботі був професійним лікарем,
– розповіла жінка.

Колеги Олександра зазначили, що попри молодість, лікаря любили й поважали жителі міста. Одна з пацієнток Олександра зазначила, що він був справжнім сімейним лікарем: добре знав своїх пацієнтів, був добрим і дуже чуйним, завжди допомагав і відгукувався на прохання.

Чим ще займався Олександр, окрім лікарської діяльності

В Олександра Баранова лишилися батьки, кохана дружина Ірина, а також маленька донечка Емілія. Окрім лікарської діяльності, в чоловіка та його родини було цікаве захоплення: подружжя вело сайт і сторінку в соцмережах під назвою kazka_ukraine.

Там вони вигадували казки для малюків, ілюстрували їх та дарували їх дітям в електронному вигляді, яку можна почитати онлайн або послухати.

На сторінці також можна купити розмальовки, дитячі книжки, наліпки тощо. Олександр займався веброзробленням та рекламою казкового проєкту.

У Олександра Баранова та його дружини Ірини є сторінка з казками
Олександр та його дружина Ірини створюють казки для дітей / Скриншот 24 Каналу

Після загибелі чоловіка його дружина опублікувала щемливий допис в інстаграмі, де зазначила, що він був найкращим чоловіком, батьком, а також подарував їй найкращі моменти життя.

Ми так мало були разом! Він подарував маленьке Сонечко! Подарував частинку себе! Він так любив нашу дитину! І так мало був із нею! Я знаю, що ми ще зустрінемося, мені хочеться вірити в це. Я одного разу прийду до тебе, і ми знову будемо разом! Я за все тобі вдячна, але шкода, що ти не почуєш мої слова, а я не побачу твої очі! У це не хочеться вірити, але... ми могли б прожити разом із тобою щасливе життя до старості!
– написала Ірина.

Ірина Баранова щемливо попрощалася з загиблим чоловіком
Ірина Баранова щемливо попрощалася з загиблим чоловіком Олександром / Скриншот 24 Каналу

Прощання з Олександром Барановим має відбутися у його рідному Нікополі у четвер вранці, 14 листопада.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого лікаря Олександра Баранова.