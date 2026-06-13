Защищал Украину на Востоке: на войне погиб Александр Бондаренко
Украина потеряла еще одного защитника. При выполнении боевого задания погиб Александр Бондаренко.
Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Луцка Екатерина Шклёда.
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Что известно о погибшем защитнике?
Бондаренко Александр Николаевич – украинский военный, родившийся 25 апреля 1982 года в Волынской области.
Защитник погиб 15 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Одрадное Волновахского района Донецкой области.
Искренне соболезную семье военнослужащего. Разделяю боль тяжелой утраты, склоняю голову в глубокой скорби,
– написала Шклёда.
Все детали относительно прощания и места захоронения пока не сообщались.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Бондаренко. Светлая память!
Кого еще потеряла Украина?
На войне погиб молодой капитан Александр Любарец. Украинский военный был настоящим патриотом. Защитник имел большое сердце и всегда был честен. Ему было всего 23 года.
На фронте погиб бывший сотрудник ЦПК Виталий Цокур. Он работал юристом, а также основал ОО "Осяжный горизонт" и занимался реформой СБУ. Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Виталий Цокур присоединился к рядам территориальной обороны, а в первые дни войны защищал страну на фронте.
На фронте погиб старший сержант Игорь Никитенко, который воевал еще с 2014 года. Он родился 19 июня 1995 года в поселке Яблунец Житомирской области. Украинский защитник участвовал в тяжелых боях в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.