Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал о недавней аварии, что "не давала ему шансов выжить"

Бывший министр финансов и секретарь СНБО Алексей Данилов в июне снова попал в аварию. После ДТП экс-секретарю СНБО чудом удалось выжить.

Бывший министр перенес 2 операции

Александр Данилюк рассказал, что 19 июня получил серьезные травмы в результате аварии. По его словам, авария произошла, когда он возвращался из штаба в свою часть.

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Бывший глава Минфина отметил, что столкновение не давало много шансов выжить, однако ему повезло, что навстречу ехал собрат.

Столкновение не давало мне много шансов выжить. Я держался в сознании, пока не убедился, что и оружие и документы в безопасности. Мне очень повезло, что навстречу ехал мой собрат – он остановился помочь и сразу сообщил командованию,

– написал Данилюк.

Бывший секретарь СНБО рассказал, что в результате полученных травм ему пришлось перенести две операции и провести 2 недели в реанимации. Данилюк, который 22 июля празднующий день рождения, отметил, что сейчас ему уже лучше.

Бывший министр финансов также сообщил, что 7 июля женился на дизайнере Лилии Литковской. На праздновании политик был в инвалидной коляске.

Данилюк и раньше попадал в аварии