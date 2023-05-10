Ракетный удар в БМП забрал жизнь: в боях под Бахмутом погиб защитник из Кривого Рога

Вблизи Бахмута девятый месяц подряд идут самые ожесточенные бои. К сожалению, нашествиями окупантов, которых российская власть не жалеет, агрессор забирает жизни лучших украинцев.

К сожалению, 4 мая она оборвала жизнь героя из Кривого Рога Александра Данилова. Он погиб в боях в окрестностях Ивановского, близ города-крепости.

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Противотанковая управляемая ракета попала в БПМ

Как рассказали в исполнительном комитете Ингулецкого районного совета в городе Кривой Рог, воин Украины ушел из жизни, выполняя боевое задание. Во время него Александр Данилов получил тяжелое ранение.

Случилось это в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в БПМ. К сожалению, ранение было несовместимо с жизнью.

И снова сердце каждого ингульчанина щемит от боли. 4 мая во время выполнения боевого задания в окрестностях Ивановского Бахмутского района Донецкой области погиб … Александр Данилов,

– сообщили в исполкоме.

Также в исполнительном комитете сообщили, что Александр Данилов служил старшим механиком-водителем 1 механизированного отделения 3 механизированного взвода, которое входит в 4 механизированную роту.

Трудно подобрать слова, чтобы подбодрить родных. Выражаем искренние соболезнования близким. Поклоняемся защитнику, благодарим за мужество и патриотизм. Все виновные обязательно будут наказаны,

– написали на фейсбук-странице исполкома.

От прямого попадания погиб военный медик

Ранее, 8 мая, стало известно о гибели еще одного защитника Украины под Бахмутом от прямого попадания снаряда. 37-летний Тарас Баран был военным медиком и капитаном медицинской службы.

К сожалению, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, когда противотанковая ракета попала в автомобиль медслужбы. Случилось это во время эвакуации раненых.

Погиб на эвакуации раненых от прямого попадания российского снаряда. Большая потеря, очень больно. Ты стольких спас, а мы не смогли тебя спасти. Боль,

– отметила военная Владислава Матюш.

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