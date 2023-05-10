На жаль, 4 травня вона обірвала життя героя з Кривого Рогу Олександра Данілова. Він загинув у боях на околицях Іванівського, що поблизу міста-фортеці.

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Протитанкова керована ракета влучила у БПМ

Як розповіли у виконавчому комітеті Інгулецької районної ради у місті Кривий Ріг, воїн України пішов із життя виконуючи бойове завдання. Під час нього Олександр Данілов зазнав важкого поранення.

Трапилося це внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у БПМ. На жаль, поранення було несумісне з життям.

І знову серце кожного інгульчанина щемить від болю. 4 травня під час виконання бойового завдання на околицях Іванівського Бахмутського району Донецької області загинув … Олександр Данілов,

– повідомили у виконкомі.

Також у виконавчому комітеті повідомили, що Олександр Данілов служив старшим механіком-водієм 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу, яке входить до 4 механізованої роти.

Важко підібрати слова, аби підбадьорити рідних. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Вклоняємося захисникові, дякуємо за мужність та патріотизм. Усі винні обов’язково будуть покарані,

– написали на фейсбук-сторінці виконкому.

Від прямого влучання загинув військовий медик

Раніше, 8 травня, стало відомо про загибель ще одного захисника України під Бахмутом від прямого влучання снаряда. 37-річний Тарас Баран був військовим медиком та капітаном медичної служби.

На жаль, чоловік отримав поранення, несумісні з життям, коли протитанкова ракета влучила в автомобіль медслужби. Трапилося це під час евакуації поранених.

Загинув на евакуації поранених від прямого влучання російського снаряда. Велика втрата, дуже боляче. Ти стількох врятував, а ми не змогли тебе врятувати. Біль,

– зазначила військова Владислава Матюш.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким полеглих захисників. Вічна пам'ять Героям.

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