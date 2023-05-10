На жаль, 4 травня вона обірвала життя героя з Кривого Рогу Олександра Данілова. Він загинув у боях на околицях Іванівського, що поблизу міста-фортеці.
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Протитанкова керована ракета влучила у БПМ
Як розповіли у виконавчому комітеті Інгулецької районної ради у місті Кривий Ріг, воїн України пішов із життя виконуючи бойове завдання. Під час нього Олександр Данілов зазнав важкого поранення.
Трапилося це внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у БПМ. На жаль, поранення було несумісне з життям.
І знову серце кожного інгульчанина щемить від болю. 4 травня під час виконання бойового завдання на околицях Іванівського Бахмутського району Донецької області загинув … Олександр Данілов,
– повідомили у виконкомі.
Також у виконавчому комітеті повідомили, що Олександр Данілов служив старшим механіком-водієм 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу, яке входить до 4 механізованої роти.
Важко підібрати слова, аби підбадьорити рідних. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Вклоняємося захисникові, дякуємо за мужність та патріотизм. Усі винні обов’язково будуть покарані,
– написали на фейсбук-сторінці виконкому.
Від прямого влучання загинув військовий медик
Раніше, 8 травня, стало відомо про загибель ще одного захисника України під Бахмутом від прямого влучання снаряда. 37-річний Тарас Баран був військовим медиком та капітаном медичної служби.
На жаль, чоловік отримав поранення, несумісні з життям, коли протитанкова ракета влучила в автомобіль медслужби. Трапилося це під час евакуації поранених.
Загинув на евакуації поранених від прямого влучання російського снаряда. Велика втрата, дуже боляче. Ти стількох врятував, а ми не змогли тебе врятувати. Біль,
– зазначила військова Владислава Матюш.
Останні непоправні втрати України
- 9 травня стало відомо, що на передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Деталей про його смерть наразі не розкривають.
- 6 травня від поранень помер 23-річний захисник з Одещини Богдан Міхалакі. Чоловік був відомим в Ізмаїлі скрипалем та наймолодшим спортивним інструктором.
- Також 6 травня за Україну віддав своє життя 42-річний Андрій Марків, у якого залишився неповнолітній син. Життя захисника обірвалось поблизу Бахмута.