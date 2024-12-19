Украина сначала должна выиграть войну, а потом просить гарантии безопасности – премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что Украина должна выиграть войну с Россией. Только после этого, по мнению де Кроо, она может просить о гарантиях безопасности.

Об этом премьер Бельгии рассказал на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе 18 декабря, передает 24 Канал.

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Что заявил бельгийский премьер

Де Кроо ответил на вопрос журналистов о возможном установлении прекращения огня в российско-украинской войне и отметил, что приоритетом должна стать помощь Украине в борьбе с Россией. Бельгийский премьер заявил, что Украина должно выиграть эту войну.

Мы должны быть достаточно открытыми, если на каком-то этапе война будет выиграна (Украиной) и Украина будет иметь возможность оттолкнуть Россию назад, тогда каждый будет вынужден играть свою роль по поддержке мира и предоставлению существенных гарантий безопасности,

– говорит де Кроо.

Он добавил, что пока преждевременно говорить о размещении миротворческих сил Евросоюза на территории Украины. А также подчеркнул, что прежде всего нужно думать как украинцы могут выиграть эту войну.

Де Кроо заметил, что то, как мир будет поддерживаться после войны и что для этого нужно, это уже другой вопрос и пока рано это обсуждать.