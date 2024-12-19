Про це прем'єр Бельгії розповів на саміті лідерів Європейського Союзу у Брюсселі 18 грудня, передає 24 Канал.

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Що заявив бельгійський прем'єр

Де Кроо відповів на питання журналістів про можливе встановлення припинення вогню у російсько-українській війні та наголосив, що пріоритетом має стати допомога Україні в боротьбі з Росією. Бельгійський прем'єр заявив, що Україна повинна виграти цю війну.

Ми повинні бути досить відкритими, якщо на якомусь етапі війна буде виграною (Україною) і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, тоді кожен буде вимушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки,

– каже де Кроо.

Він додав, що наразі передчасно говорити про розміщення миротворчих сил Євросоюзу на території України. А також підкреслив, що насамперед потрібно думати як українці можуть виграти цю війну.

Де Кроо зауважив, що те, як мир буде підтримуватися після війни та що для цього потрібно, це вже інше питання і наразі зарано це обговорювати.