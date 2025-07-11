До последнего вздоха защищал Украину: на фронте погиб Александр Дебелый с Полтавщины

В боях на Сумщине погиб военный с Полтавщины Александр Дебелый, которого до недавнего времени считали пропавшим без вести. Мужчине было всего 32 года.

Александр Дебелый погиб 27 мая 2025 года во время танкового обстрела российских войск по позициям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оржицкий сельский совет Полтавской области.

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Защитника считали пропавшим без вести

До недавнего времени Александра Дебелого считали пропавшим без вести после боев на Сумщине. Только теперь стало известно, что он погиб во время вражеского танкового обстрела. Ему было всего 32 года.

Александр родился и вырос в селе Зариг Полтавской области. Окончив 9 классов местной школы, он поступил в профессионально-техническое училище №46 в селе Лазорки.

С сентября 2016 года по июнь 2017 года получал профессию электросварщика в Кременчугском учебном центре №69. Судьба Александра сложилась нелегко – еще в детстве он потерял отца, а в 25 лет остался сиротой после смерти матери.

В 2024 году Александра мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. С первых дней службы он добросовестно выполнял боевые задачи и защищал родную землю.

Напомним, 15 июня на фронте погиб 20-летний Богдан Неведомский из Львова. Он служил в 120 отдельном разведывательном полку ВСУ и был награжден "Золотым крестом".